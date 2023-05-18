Собянин: В Восточном Дегунине будет реализован проект комплексного развития территорий

Там появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины

Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий. Как сообщил Сергей Собянин, проект в рамках программы будет реализован в районе Восточное Дегунино.

"Преображаем старые промышленные зоны. Инвестор займется реорганизацией участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунино", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

В настоящее время инвесторы реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы - 17. Программа охватила уже 27 районов Москвы. Мэр подчеркнул, что программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу".

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