Песков объяснил продление зерновой сделки достижением "относительного результата"

Она будет действовать еще два месяца

Зерновая сделка будет продлена еще на два месяца, переговоры показали "относительный результат".

Об этом в четверг, 18 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее информацию о продлении подтвердили в МИД России уточнив, что "перекосы" в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

"Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Срок действия черноморской продовольственной инициативы истекал 18 мая. Россия скептически оценивала перспективы пролонгации соглашения, поскольку в части экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений оно так и не работает.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

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