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Песков объяснил продление зерновой сделки достижением "относительного результата"

12:42
  • четверг
  • 18 мая 2023

Она будет действовать еще два месяца

Зерновая сделка будет продлена еще на два месяца, переговоры показали "относительный результат".
МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Об этом в четверг, 18 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее информацию о продлении подтвердили в МИД России уточнив, что "перекосы" в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

"Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Срок действия черноморской продовольственной инициативы истекал 18 мая. Россия скептически оценивала перспективы пролонгации соглашения, поскольку в части экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений оно так и не работает.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

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