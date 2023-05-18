В Кремле ожидают делегацию стран Африки с мирным планом по Украине

Это инициатива президента ЮАР

Москва с большим вниманием выслушивает любые предложения, которые способствуют урегулированию ситуации на Украине. В частности, ряд стран Африки направят делегацию в Москву для решения украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что решение было принято по итогам телефонного разговора президентов России и ЮАР. По словам Пескова, разговор был конструктивным и продолжительным, Сирил Рамафоса заявил Владимиру Путину о своих усилиях по Украине.

Президент ЮАР ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Рамафоса представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Делегация африканских стран посетит Москву и Киев, передает РИА Новости.

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