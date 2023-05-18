ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле ожидают делегацию стран Африки с мирным планом по Украине

12:47
  • четверг
  • 18 мая 2023

Это инициатива президента ЮАР

Москва с большим вниманием выслушивает любые предложения, которые способствуют урегулированию ситуации на Украине. В частности, ряд стран Африки направят делегацию в Москву для решения украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент ЮАР объявил о намерении вывести страну из МУС
У берегов Африки завершились учения России, Китая и ЮАР

Представитель Кремля отметил, что решение было принято по итогам телефонного разговора президентов России и ЮАР.  По словам Пескова, разговор был конструктивным и продолжительным, Сирил Рамафоса заявил Владимиру Путину о своих усилиях по Украине.

Президент ЮАР ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Рамафоса представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Делегация африканских стран посетит Москву и Киев, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Караул у дверей Георгиевского зала в Кремле
Караул у дверей Георгиевского зала в Кремле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.