Путин оценил успехи российского АПК

Президент пообещал поддержку производителям

Россия собрала рекордный урожай зерна. Почти 158 миллионов тонн – такого рекорда не было за новейшую историю, заявил Владимир Путин. Президент России провел совещание по ходу весенних полевых работ.

Глава государства отметил, что динамика развития российского АПК в целом положительная. По итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Путин предложил обсудить на совещании вопрос о дополнительной поддержке российских сельхозпроизводителей – в том числе и в новых субъектах Российской Федерации.

Президент подчеркнул, что власти приложат усилия к улучшению логистики и организации торговли. Вместе с тем местных производителей будут поддерживать за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта, передает РИА Новости.

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