Бочкарёв: ФОК с бассейнами на Суздальской улице сдан в эксплуатацию

Новый комплекс улучшит качество городской среды

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами в Восточном округе Москвы сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Бочкарев напомнил, что развитие спортивной инфраструктуры в столичных районах является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. Новый комплекс улучшит качество городской среды на востоке столицы. Жители близлежащих кварталов получат возможность заниматься спортом и физической культурой в шаговой доступности от дома.

Объект расположен в районе Новокосино по адресу: улица Суздальская, дом 44 а. Общая площадь ФОКа составляет более 5 тысяч метров. В комплексе расположены спортивный бассейн размером 25 на 16 метров и оздоровительный размером 11 на 3 метра. На прилегающей территории проведено благоустройство и озеленение, для удобства посетителей обустроена плоскостная парковка на 44 машино-места.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что за время строительства ФОКа комитет провел 18 проверок, в рамках которых контролировал качество работ и применяемых материалов.

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