ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

13:08
  • четверг
  • 18 мая 2023

Через станции обновленного участка совершено уже 1,4 млн поездок

Около 1,5 млн поездок совершено с 10 мая через станции обновленного участка "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Он напомнил, что на этом участке провели масштабные работы. На перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построили новые тоннели длиной 270 м, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30%".

Благодаря проведенным работам пассажиры смогли вернуться к привычным маршрутам, начали активнее пользоваться удобной пересадкой на Большую кольцевую линию метро на станции "Каширская" и стали тратить меньше времени на дорогу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
Станция метро "Царицино"
Станция метро "Царицино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.