Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Через станции обновленного участка совершено уже 1,4 млн поездок

Около 1,5 млн поездок совершено с 10 мая через станции обновленного участка "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Он напомнил, что на этом участке провели масштабные работы. На перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построили новые тоннели длиной 270 м, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30%".

Благодаря проведенным работам пассажиры смогли вернуться к привычным маршрутам, начали активнее пользоваться удобной пересадкой на Большую кольцевую линию метро на станции "Каширская" и стали тратить меньше времени на дорогу.

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