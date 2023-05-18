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Джонсон пригрозил "набить морду" Макрону

13:23
  • четверг
  • 18 мая 2023

И устроить "вакханалию с избиением лягушек"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По словам его бывшего пресс-секретаря Гуто Харри, еще до своей отставки Джонсону не понравилась позиция французского лидера по украинским беженцам и критика в его адрес. Глава британского кабмина, не стесняясь в выражениях, назвал Макрона "чудаком" и "путинским подхалимом", пообещал устроить ему устроить "вакханалию с избиением лягушек" и "набить морду", передает РИА Новости.

Однако через несколько недель политики помирились на саммите Большой семерки в Германии.

"Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", - рассказал Харри в подкасте радиостанции LBC.

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