Российские военные к атакам готовы

Давление Запада вынудит Киев начать контрнаступление – независимо от желания украинского руководства. В подготовку к контратаке вложены стишком серьезные ресурсы, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Трудно говорить, это может произойти в любой момент, но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", — цитирует Пушилина РИА Новости.

Как отмечали в ДНР ранее, ВСУ не добились ни одного значимого прорыва на линии фронта, несмотря на заявления о скором контрнаступлении. Пушилин заявил, что в ближайшее время в Артемовск будут введены гражданские службы, в том числе МЧС.

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