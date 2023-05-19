Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Необычное Новолуние в Тельце

Овны

Необычное Новолуние в Тельце, где Солнце, Луна и Уран объединились, чтобы помочь что-то изменить. У этого дня денежная энергия, вы это чувствуете?

Тельцы

Новолуние в вашем знаке - долгожданный день особой силы, когда на вашей стороне оба светила. Двигайтесь к своей самой главной мечте, это вполне реальная цель!

Близнецы

Новая Луна в предыдущем знаке означает наступление месяца заботы о себе. Вам нужно сбавить обороты и побольше отдыхать, чтобы ко дню рождения быть в форме!

Раки

Ваши затеи с друзьями, партнерами или социальными сетями получат одобрение от звезд. Вас ждут лайки и дружеская поддержка, если вы отважитесь быть более открытыми.

Львы

В последнее время в работе, карьере, бизнесе постоянно что-то происходит. Сегодняшнее Новолуние на ту же тему! Должно быть, звезды решили, что переменам точно быть!

Девы

Пришло время стартовать в учебе: записывайтесь на курсы, выбирайте, чему хотите научиться. У вас есть шанс найти хорошего репетитора, преподавателя, эксперта.

Весы

Новолуние не принесет значимых новых тем и дел. Остерегайтесь людей, торгующих мечтой, и помните, что волшебного способа разбогатеть не существует.

Скорпионы

Новолуние в секторе личной жизни - это обновление. Свободные представители знака могут отправляться на охоту, семейные – добавлять что-то интересненькое в отношения.

Стрельцы

Звезды дают вам шанс взять курс на оздоровление. Сейчас вы способны легко перестроить свой график, образ жизни и завести новые привычки. Вы же давно хотели в ЗОЖ.

Козероги

Даже самым осторожным представителям знака захочется выйти в люди. Ведь Новая Луна в Тельце – это о праздниках, удовольствиях, развлечениях, радости и вкусной еде!

Водолеи

День Новолуния порадует вас новыми идеями и энтузиазмом. Ваша главная планета Уран сейчас влиятельна и может помочь исполнить заветное желание.

Рыбы

Ваши умственные способности на пике - надо это использовать! Отнеситесь серьезно к Новолунию в земном знаке Тельца: оно может принести вам финансовую прибыль.

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