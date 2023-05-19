Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Необычное Новолуние в Тельце
Овны
Необычное Новолуние в Тельце, где Солнце, Луна и Уран объединились, чтобы помочь что-то изменить. У этого дня денежная энергия, вы это чувствуете?
Тельцы
Новолуние в вашем знаке - долгожданный день особой силы, когда на вашей стороне оба светила. Двигайтесь к своей самой главной мечте, это вполне реальная цель!
Близнецы
Новая Луна в предыдущем знаке означает наступление месяца заботы о себе. Вам нужно сбавить обороты и побольше отдыхать, чтобы ко дню рождения быть в форме!
Раки
Ваши затеи с друзьями, партнерами или социальными сетями получат одобрение от звезд. Вас ждут лайки и дружеская поддержка, если вы отважитесь быть более открытыми.
Львы
В последнее время в работе, карьере, бизнесе постоянно что-то происходит. Сегодняшнее Новолуние на ту же тему! Должно быть, звезды решили, что переменам точно быть!
Девы
Пришло время стартовать в учебе: записывайтесь на курсы, выбирайте, чему хотите научиться. У вас есть шанс найти хорошего репетитора, преподавателя, эксперта.
Весы
Новолуние не принесет значимых новых тем и дел. Остерегайтесь людей, торгующих мечтой, и помните, что волшебного способа разбогатеть не существует.
Скорпионы
Новолуние в секторе личной жизни - это обновление. Свободные представители знака могут отправляться на охоту, семейные – добавлять что-то интересненькое в отношения.
Стрельцы
Звезды дают вам шанс взять курс на оздоровление. Сейчас вы способны легко перестроить свой график, образ жизни и завести новые привычки. Вы же давно хотели в ЗОЖ.
Козероги
Даже самым осторожным представителям знака захочется выйти в люди. Ведь Новая Луна в Тельце – это о праздниках, удовольствиях, развлечениях, радости и вкусной еде!
Водолеи
День Новолуния порадует вас новыми идеями и энтузиазмом. Ваша главная планета Уран сейчас влиятельна и может помочь исполнить заветное желание.
Рыбы
Ваши умственные способности на пике - надо это использовать! Отнеситесь серьезно к Новолунию в земном знаке Тельца: оно может принести вам финансовую прибыль.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"