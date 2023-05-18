Шансов на успех практически нет
Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области.
Об этом в четверг, 18 мая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Нет необходимости эвакуировать население Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.
"С высокой долей вероятности ВСУ потеряли свой шанс это сделать осенью", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
Готовность украинской армии низкая, шансов на успех практически нет, отметил Балицкий. У российской армии есть все необходимое, чтобы отразить атаку.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что давление Запада вынудит Киев начать контрнаступление – независимо от желания украинского руководства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"