ВС России ударили по складам иностранной техники и резервам ВСУ

Удар был нанесен высокоточным оружием
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что российские войска накануне нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ, в результате чего были уничтожены значительные запасы.
Как добавили в ведомстве, штурмовые отряды при активной поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска.
Представлены и свежие данные о потерях ВСУ:
на донецком направлении за сутки уничтожено до 200 военных и наемников;
на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 150 военных ВСУ, гаубица FH70 и артсистема М777;
на краснолиманском направлении уничтожено более 75 военных и один танк ВСУ, на купянском направлении - до 60 военных;
Кроме того, сообщается, что истребители ВКС России уничтожили в ДНР самолет Су-24 ВСУ, также российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР.
Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, четыре снаряда HIMARS и "Ураган". В ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"