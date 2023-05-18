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ВС России ударили по складам иностранной техники и резервам ВСУ

15:11
  • четверг
  • 18 мая 2023

Удар был нанесен высокоточным оружием

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что российские войска накануне нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ, в результате чего были уничтожены значительные запасы.

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Как добавили в ведомстве, штурмовые отряды при активной поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска.

Представлены и свежие данные о потерях ВСУ:

на донецком направлении за сутки уничтожено до 200 военных и наемников;

на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 150 военных ВСУ, гаубица FH70 и артсистема М777;

на краснолиманском направлении уничтожено более 75 военных и один танк ВСУ, на купянском направлении - до 60 военных;

Кроме того, сообщается, что истребители ВКС России уничтожили в ДНР самолет Су-24 ВСУ, также российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР.

Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, четыре снаряда HIMARS и "Ураган". В ЛНР ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

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