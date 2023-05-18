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Москвичам рассказали, когда начнется купальный сезон

15:19
  • четверг
  • 18 мая 2023

В столице установилась теплая погода

Вода в столичных водоемах может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам метеоролога, с учетом благоприятного прогноза погоды на июнь, вода может прогреться до 18-20 градусов выше нуля в первую декаду июня.

Это означает, что купальный сезон в Москве будет открыт своевременно, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение дня 18 мая воздух в столице может прогреться до 25 градусов тепла — это сделает четверг самым теплым днем недели, а, возможно, и всего мая. Температура выше 25 градусов попадает под категорию жаркой погоды, которая является для города неблагоприятным погодным явлением, подчеркнула Позднякова.

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