Украина активизировала работу по организации диверсий

Украина активизировала диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая. Об этом рассказал в четверг, 18 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Политик отметил, что "мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать".

Балицкий заявил, что среди диверсантов есть дети и согласные на подобные риски за 2 тысячи гривен "откровенные идиоты". Однако в России научились этому противостоять, "механизмы мы нашли и будем в дальнейшем совершенствовать подходы к контртеррористической деятельности", рассказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщал, что заказчиками диверсий на российских железных дорогах выступают спецслужбы Украины. При этом Киев за деньги привлекает к этим преступлениям подростков, пользуясь их наивностью и верой в безнаказанность. С февраля 2022 года в России было предотвращено около 100 подобных преступлений с участием несовершеннолетних.

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