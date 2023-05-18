ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Запорожской области рассказал о диверсионных методах Киева

15:36
  • четверг
  • 18 мая 2023

Украина активизировала работу по организации диверсий

Украина активизировала диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая. Об этом рассказал в четверг, 18 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
Захарова возмутилась отсутствием реакции ООН на причастность Киева к терактам

Политик отметил, что "мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать".

Балицкий заявил, что среди диверсантов есть дети и согласные на подобные риски за 2 тысячи гривен "откровенные идиоты". Однако в России научились этому противостоять, "механизмы мы нашли и будем в дальнейшем совершенствовать подходы к контртеррористической деятельности", рассказал глава Запорожской области в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщал, что заказчиками диверсий на российских железных дорогах выступают спецслужбы Украины. При этом Киев за деньги привлекает к этим преступлениям подростков, пользуясь их наивностью и верой в безнаказанность. С февраля 2022 года в России было предотвращено около 100 подобных преступлений с участием несовершеннолетних.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Диверсанты
Диверсанты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.