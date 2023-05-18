Волонтеры рассказали об активном интересе москвичей к военной службе по контракту

Среди интересующихся немало мужчин с боевым опытом

Москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы по контракту. Об этом журналистам сообщила волонтер пункта отбора на военную службу по контракту Екатерина.

"Мы информируем население о службе по контракту, так как это очень важно и нужно сейчас для нашей страны. К нам подходят часто, в основном мужчины, которые принимали активное участие в военных боевых действиях, они интересуются с целью узнать об условиях службы", - отметила она.

Волонтер также рассказала, что в буклетах находится вся информация о социальных гарантиях для тех, кто интересуется возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы.

Другой волонтер Марк отметил высокую заинтересованность в информации о контактной службе у мужчин.

"К нам подходят в основном мужчины, от 25 лет, их интересует срок контрактной службы. Мы все объясняем, направляем если нужно в центр на ул. Яблочкова д. 5 стр. 1", - сказал Марк.

Подать заявление на поступление на службу по контракту можно на сайте "Госуслуги". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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