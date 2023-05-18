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Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в ряде районов Москвы

15:30
  • четверг
  • 18 мая 2023

Случаи заболевания диких птиц были выявлены на территории районов Братеево и Орехово-Борисово

В нескольких районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово.

Случаи заболевания диких птиц были выявлены на территории районов Братеево и Орехово-Борисово 16 мая. 

В указанных районах временно запрещены публичные мероприятия с участием животных, а также ввоз и вывоз птиц и яиц.

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