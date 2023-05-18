Муж Блиновской обжаловал запрет пользоваться интернетом

Алексей Блиновский обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Алексей Блиновский, обвиняемый в пособничестве уклонению от уплаты налогов, обжаловал решение суда о запрете пользоваться интернетом. Об этом в четверг, 18 мая, рассказали в Пресненском суде Москвы, где мужчине была избрана мера пресечения.

В суд поступила жалоба защиты Блиновского на решение суда об избрании ему запрета определенных действий, сообщает ТАСС.

Алексей Блиновский изначально проходил свидетелем по делу в отношении своей жены — блогера Елены Блиновской, которая не заплатила государству 918 млн рублей налогов. Однако затем статус супруга обвиняемой сменился: следствие выяснило, что он помогал жене уклоняться от уплаты налогов и отмывать доходы.

Как рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, многие блогеры ради экономии на налогах используют схему дробления бизнеса — так же поступила Блиновская в 2019-2021 годах.

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