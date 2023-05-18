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Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей российским аэропортам

16:19
  • четверг
  • 18 мая 2023

Это мера поддержки аэропортов в условиях ограничения авиасообщения

Российское правительство выделит около 2,5 млрд рублей аэропортам, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских рейсов. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

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Как пояснил политик, средства будут направлены на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Субсидии можно использовать и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие, цитирует Мишустина ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине в ряде российских аэропортов ввели ограничения на воздушное сообщение в целях безопасности. Чтобы компенсировать воздушным гаваням выпадающие доходы, федеральное правительство реализует меры поддержки.

Ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) предположила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Ведомство рекомендует учитывать высокую вероятность того, что запрет для российских авиаперевозчиков летать над странами Европы будет действовать "до конца горизонта планирования", то есть в ближайшие шесть лет.

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