Официальная программа начнется в пятницу утром

В Хиросиме в преддверии саммита "Семерки" усилены меры безопасности. В город стянуты 24 тысячи полицейских. Опечатаны урны для мусора и камеры хранения багажа. Введены транспортные ограничения. Временно закрыты школы. Местные жители встречают саммит протестами. На плакатах - антивоенные лозунги, ведь многие из участников саммита ассоциируются у японцев исключительно с агрессией. К американскому президенту неприветлива оказалась даже погода.

Наконец-то найдено решение проблемы вечно неравного боя Джо Байдена с трапами. Ему подали мини-версию.

Официальная программа саммита начнется в пятницу утром с возложения цветов к мемориалу жертвам атомной бомбардировки Хиросимы. Ад на Земле устроили США в 1945 году. Но извиняться за сотни тысяч убитых и покалеченных мирных жителей Джо Байден не намерен. И Белый дом это несколько раз подтвердил. Впрочем, и Барак Обама, будучи в Хиросиме, тоже не утруждал себя сожалениями. Зато нынешний американский лидер с удовольствием порассуждает о ядерных угрозах со стороны России. Это - одна из ключевых тем саммита.

"Фантасмагоричный характер очередному этому политическому междусобойчику коллективного Запада придает заявленная тема. Одна из них формулируется так: ядерная угроза со стороны России. И это в Хиросиме, представляете? Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов. Это цинизм. Это какое-то просто издевательство над здравым смыслом. Просто вдумайтесь. В Хиросиме состоится саммит с США. То есть единственной страной в мире, которая испытала непосредственно в этом городе на живых людях ядерное оружие", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Из-за угрозы дефолта в США Байден отменил визиты в Австралию и Папуа - Новую Гвинею. Но это не помешало отправиться в Японию. Ведь то, чем он планирует там заниматься, поможет Америке удержаться на плаву. Хозяин Белого дома лично будет убеждать страны "Семерки" ввести тотальные санкции против России, усилить давление на Китай, а также попробует завербовать в стаю коллективного Запада новые государства. Так Байден и компания видят закон и порядок. Премьер страны, на которую скинули атомные бомбы, вовсю поддакивает представителю государства, которое это сделало.

"На саммите я хотел бы продемонстрировать непоколебимую решимость "Семерки" поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, за который выступают и Япония, и Соединенные Штаты", - сказал Фумио Кисида.

На саммит пригласили лидеров стран Океании, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Бразилии, Австралии. А еще - островов Кука и Союза Коморских остров. Казалось бы, какое отношение эти крошечные африканские государства имеют к G7? Но, например, президент Коморских островов одновременно является нынешним председателем Африканского союза. А Западу очень хочется снова завоевать весь Черный континент. Ему грозят и кнутом, мол, лишат финансирования, введут санкции, и пряником. Правда, тот оказывается неизменно отравленным.

"Африканские государства помнят, как их угнетали и какие были порядки, когда европейцы захватывали их и превращали в рабов. Вот сегодня "Семерка" хотела бы сказать на высоком уровне, на уровне африканского союза, что Африка - наша, а страны африканского континента не хотят. Они хотят выстраивать отношения и с Россией, и с Китаем", - отметил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университета имени Плеханова.

Все западные якобы инвестиции всегда заканчиваются финансовым рабством. В качестве процентов забирают земли и ресурсы. И страны так называемого третьего мира это уже понимают. А вот киевский режим готов пожертвовать суверенитетом страны, ее богатствами, а главное - людьми ради удовлетворения своей ненависти к русским. На саммите G7 ожидается выступление Зеленского по видеосвязи. Содержание номера известно заранее: истребители и членство в НАТО.

Комик, который раньше шутил над другими, теперь сам все чаще становится объектом насмешек. Нейросеть сгенерировала ролик: украинский попрошайка бродит от двери НАТО к двери ЕС, требуя членства то здесь, то там. Причина отказа - одна нелепее другой.

А вот экс-госсекретарь США Генри Киссинджер вдруг заявил, что Украина должна быть членом НАТО. Раньше он считал по-другому. Но сейчас, по его словам, киевский режим так накачали оружием, а в политическом и стратегическом плане он настолько слаб, что лучше ему быть управляемым в рамках альянса. Глава нашего МИД уверен: урегулирование украинского конфликта - вовсе не в интересах США.

"Они ее сами создавали долгие годы в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, сохранения своей гегемонии, подчинения своей воле всех и вся. Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - указал Сергей Лавров.

На украинский конфликт США уже потратили под 50 миллиардов долларов. И газета Washington Post теперь убеждает американцев в целях экономии есть просроченную еду.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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