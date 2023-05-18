Столтенберг потребовал от членов НАТО тратить не меньше 2% ВВП на оборону

Политик уверяет, что это "абсолютный минимум"

Целевой показатель расходов государств — членов НАТО на оборону в размере 2% ВВП является "абсолютным минимумом" того, что необходимо альянсу. Такое мнение высказал в четверг, 18 мая, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По словам политика, цифра выбрана не случайно — члены НАТО "договорились об определенных возможностях, которые они считают абсолютно необходимыми".

Столтенберг выразил надежду на то, что все союзники, которые еще не достигли цели в 2%, сделают это как можно скорее. Он поприветствовал решение ФРГ направить на оборонные расходы 100 млрд евро, заявив, что Берлин идет в верном направлении, пишет Spiegel.

Еще в феврале источники рассказали, что руководство Североатлантического альянса собирается попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно истощились из-за событий на Украине. При этом увеличению оборонного производства препятствует несколько факторов, среди которых — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья и проблема поиска достаточного количества высококвалифицированных работников.

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