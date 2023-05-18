Минфин определился с налогом на доходы уехавших россиян

Взимать с них НДФЛ предлагается по ставке 13-15%

Министерство финансов России предлагает взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартным ставкам в 13-15% с заработков тех россиян, кто в силу переезда за границу утратил налоговое резидентство России, но остается штатным "дистанционным" сотрудником российской компании.

Аналогичные ставки предлагается сохранить для некоторых фрилансеров, которые трудятся на российских заказчиков.

Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, предлагаемый подход "существенно упрощает механизм администрирования для всех", так как компаниям сложно проверять, является ли их дистанционный сотрудник резидентом России или нет, сообщает "Интерфакс".

В апреле правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат в пользу уехавших за рубеж работников по ставке 30%. Согласно документу, налог может вырасти для россиян, которые покинули страну, но для работы используют российский сегмент интернета или размещенные в России технические и (или) программно-аппаратные средства.

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