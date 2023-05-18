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Собянин рассказал о комплексном благоустройстве в районе Цветного бульвара

16:57
  • четверг
  • 18 мая 2023

Основные работы планируется завершить к сентябрю

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что комплексное благоустройство в районе Цветного бульвара продолжается.

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Как отметил глава города, обновление прилегающей к Цветному бульвару территории - один из важных проектов этого года в центре столицы. Ранее уже были приведены в порядок центральная часть бульвара и все Бульварное кольцо.

"Теперь займемся участками у станции метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина. Общая площадь работ - около 10 га", - указал мэр.

Он добавил, что обновят покрытие проезжей части, старый асфальт на тротуарах заменят на гранитную плитку, приведут в порядок пространство около входов в метро. Кроме того, будет упорядочено парковочное пространство, появятся современные фонари и уличные торшеры. Территорию озеленят, будут проложены дополнительные водосточные сети.

Собянин также сообщил, что рабочие уже устанавливают закладные для фонарей и готовят траншеи для кабельной канализации.

Основные работы планируется завершить к сентябрю.

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