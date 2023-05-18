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Лавров отверг связь продления зерновой сделки с выборами в Турции

17:21
  • четверг
  • 18 мая 2023

Это два не связанных между собой явления

Решение России продлить свое участие в зерновой сделке никак не связано с внутриполитическими процессами в Турции. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат подчеркнул, что "сделка не касалась этого изначально", ее задача — обеспечение продовольственной безопасности и интересов беднейших стран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш понимает свою ответственность за реализацию собственной инициативы, носившей пакетный характер — в том числе в том, чтобы были сняты все ограничения на пути экспорта российских удобрений и продовольствия, рассказал Лавров.

Поскольку "он и его сотрудники стараются", а Гутерриш выдвинул новую идею о том, как достигнуть выполнения изначального предназначения его собственной инициативы, в Москве поддержали инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что они будут решающими, цитирует российского министра пресс-служба МИД.

В 2022 году Россия, Украина, Турция и ООН согласовали беспрепятственное прохождение по специальным гуманитарным коридорам в Черном море судов, перевозящих российское и украинское продовольствие и удобрение.

17 мая Москва объявила о пролонгации зерновой сделки еще на два месяца, потребовав при этом максимально быстро устранить недочеты в ее реализации относительно экспорта российской сельхозпродукции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что сделка была продлена, поскольку "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

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