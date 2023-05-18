Лавров отметил неготовность США к мирному урегулированию конфликта на Украине

Соединенные Штаты сами много лет создавали эту ситуацию, заявил министр

США не готовы ни на данном этапе, ни в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине. Об этом в четверг, 18 мая, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, эту ситуацию Соединенные Штаты "сами создавали долгие годы в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, сохранения своей гегемонии, подчинения своей воле всех и вся". Украину же при этом используют "как послушный инструменты".

Комментируя предложение африканских стран о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине, Лавров подчеркнул, что в Москве открыты к любым серьезным заинтересованным предложениям со стороны любых государств, сообщает официальный сайт МИД России.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что африканские государства предложат Москве и Киеву мирную инициативу для решения ситуации на Украине. Политик выразил убежденность в том, что эта мирная миссия будет способствовать проведению других различных миссий, чтобы приблизить завершение российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с большим вниманием выслушивает любые предложения, которые способствуют урегулированию ситуации на Украине. По итогам телефонного разговора президентов России и ЮАР было решено, что ряд стран Африки направят делегацию в Москву для решения украинского кризиса.

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