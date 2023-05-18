ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров отметил неготовность США к мирному урегулированию конфликта на Украине

17:40
  • четверг
  • 18 мая 2023

Соединенные Штаты сами много лет создавали эту ситуацию, заявил министр

США не готовы ни на данном этапе, ни в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине. Об этом в четверг, 18 мая, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Трамп заявил, что мог бы легко достичь урегулирования на Украине

По словам российского дипломата, эту ситуацию Соединенные Штаты "сами создавали долгие годы в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, сохранения своей гегемонии, подчинения своей воле всех и вся". Украину же при этом используют "как послушный инструменты".

Комментируя предложение африканских стран о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине, Лавров подчеркнул, что в Москве открыты к любым серьезным заинтересованным предложениям со стороны любых государств, сообщает официальный сайт МИД России.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что африканские государства предложат Москве и Киеву мирную инициативу для решения ситуации на Украине. Политик выразил убежденность в том, что эта мирная миссия будет способствовать проведению других различных миссий, чтобы приблизить завершение российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с большим вниманием выслушивает любые предложения, которые способствуют урегулированию ситуации на Украине. По итогам телефонного разговора президентов России и ЮАР было решено, что ряд стран Африки направят делегацию в Москву для решения украинского кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.