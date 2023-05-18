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Южная Европа оказалась во власти мощных наводнений

18:05
  • четверг
  • 18 мая 2023

Власти Хорватии бросили на борьбу со стихией армию

Южная Европа оказалась во власти мощных наводнений после продолжительных ливней. Власти Хорватии бросили на борьбу со стихией армию. Военные строят заграждения из мешков с песком, чтобы преградить путь большой воде, передает "ТВ Центр".

Не лучше ситуация и в соседней Сербии. Там из-за разлива рек сразу в нескольких муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. Размыты дороги, затоплены подвалы жилых домов, во многих районах нет электричества. Не исключена угроза оползней.

В Италии, где наводнение продолжается с понедельника, ущерб уже оценивают в миллиарды евро. Больше всего пострадала область Эмилья-Романья. По данным метеорологов, за последние две недели там выпала 7-месячная норма осадков. Затоплены более 30 городов. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 9 человек. Еще несколько числятся пропавшими без вести.

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