МИД России назвал условие прекращения зерновой сделки

Москва напомнила о недочетах в реализации соглашения

Зерновая сделка пролонгирована еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений. Об этом в четверг, 18 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле предложенного генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пакета, включающего также Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.

МИД России напомнил США, ЕС и Великобритании, на словах "пекущихся" о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Ведомство ставило пять системных задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствует.

Без выполнения требований российской стороны договоренность будет прекращена после 17 июля, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг связь между пролонгацией черноморской продовольственной инициативы и выборами президента Турции. Дипломат подчеркнул, что "сделка не касалась этого изначально", ее задача — обеспечение продовольственной безопасности и интересов беднейших стран.

В Москве поддержали инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что они будут решающими, указал Лавров.

В США при этом поприветствовали продление зерновой сделки, однако заявили, что Москва своей риторикой относительно перспектив ее существования держит ситуацию в заложниках. Вашингтон потребовал от Москвы большей определенности в интересах глобальной продовольственной безопасности.

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