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Гребенщикову грозит штраф за дискредитацию ВС России

18:19
  • четверг
  • 18 мая 2023

Протокол в отношении музыканта поступил в суд

Музыканту и поэту Борису Гребенщикову грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом в четверг, 18 мая, рассказали в Тверском суде Москвы.

В суде подтвердили поступление протокола в отношении Гребенщикова по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях).

Дата рассмотрения протокола еще не назначена, сообщает ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство о наказании до семи лет колонии за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил России теперь также распространяется на добровольцев. Максимальное наказание по ней — до 15 лет колонии.

Штраф за дискредитацию российской армии ранее получил актер Дмитрий Назаров, известный по главной роли в сериале "Кухня". Кроме того, Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова из-за критики специальной военной операции.

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