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Двое саперов МЧС погибли в ДНР

18:37
  • четверг
  • 18 мая 2023

Ведомство подтвердило эту информацию

Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Министерства чрезвычайных ситуаций России погибли в четверг, 18 мая, при проведении работ по разминированию в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
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Как уточнили в ведомстве, погибшие — 28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко. Они проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что гибель каждого сотрудника — это невосполнимая утрата. Спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, а коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность.

Министр выразил соболезнования семьям погибших, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в селе Черемошное Белгородской области местный житель наступил на мину ПФМ-1 "Лепесток" и лишился стопы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь. Глава региона призвал местных жителей быть внимательными и воздержаться от посещения приграничных лесополос.

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