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Сообщения об украинских диверсантах в Белгородской области оказались фейком

18:59
  • четверг
  • 18 мая 2023

МЧС опровергло эти слухи

Информация о заходе украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом в четверг, 18 мая, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.
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В ведомстве рассказали, что от его имени жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ.

Данная информация не соответствует действительности и является ложной, ее цель — посеять панику. В МЧС подчеркнули, что доверять можно только информации из официальных источников, сообщает РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Украина активизировала диверсионную деятельность в регионе с начала мая. По словам политика, "мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать". Балицкий заявил, что среди диверсантов есть дети и согласные на подобные риски за 2 тысячи гривен "откровенные идиоты".

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