Когда и где это произошло, не уточняется

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские военные начали использовать поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в ходе боевых действий.

Во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильд Грамом Уоллес заявил, что эти ракеты "были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине".

Британский министр не стал вдаваться в подробности о месте и времени использования ВСУ ракет Storm Shadow, а также ничего не сказал об эффективности их применения, сообщает РИА Новости.

15 мая Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Под ударами ВСУ оказались густонаселенные кварталы и район бывшего авиационного училища штурманов. Повреждены 12 жилых домов. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате обстрела пострадал гражданский автобус и выбиты стекла в прилегающих зданиях взрывной волной. Жертв удалось избежать.

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