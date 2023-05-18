В Италии затопило более 30 городов

Есть погибшие

Всего за 36 часов на итальянский регион Эмилия-Романья выпала половина среднегодовой нормы осадков. Из берегов разом вышли все реки провинции. Перемещаться по затопленным улицам можно разве что вплавь - в некоторых местах уровень воды доходит до пояса.

"В какой-то момент нам сказали всем покинуть территорию, и примерно через час мы услышали громкий грохот. Побежали посмотреть. Слава богу, мы к тому моменту забрались достаточно высоко - вода просто залила все вокруг", - рассказывает местная жительница.

В попытке спастись люди залезали на крыши зданий и деревья. Спасают тех, кто, по сути, оказался у себя дома как в плену, специальные вертолетные бригады.

Под водой оказались более пяти тысяч ферм - вместе с теплицами, питомниками и конюшнями. Затоплены десятки тысяч гектаров виноградников и фруктовых садов - урожай этого года испорчен. По самым скромным подсчетам, без электричества остаются около 27 тысяч жителей Эмилии-Романьи. Из-за наводнения пришлось отменить Гран-при "Формулы-1". Этап мирового первенства должен был состояться в Имоле. Предварительный ущерб от стихии оценивается в несколько миллиардов евро.

"Нашей стране необходимо модернизировать гидротехническую систему. То, что произошло в Эмилии-Романье, может произойти в Италии где угодно", - отметил Нелло Музумечи, министр гражданской защиты Италии.

Проливные дожди обрушились не только на Италию. Непогода бушует во всей Южной Европе. В Сербии из-за разгула стихии несколько районов оказались затоплены. В зоне бедствия - десятки жилых домов. В ряде городов соседней Боснии и Герцеговины под воду ушли центральные улицы и магазины. Местные жители в попытке хоть как-то защитить свои жилища сооружают самодельные дамбы.

Баррикады строят и в Хорватии. Уровень местных рек достиг исторического максимума. Жителей эвакуируют. Сотни солдат направлены на борьбу со стихией.

Синоптики далеки от оптимизма. В ближайшие дни ливни в регионе лишь усилятся. Более того, совсем скоро уровень в местных реках поднимется еще выше - в ближайшие сутки начнет прибывать вода от осадков из соседней Словении.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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