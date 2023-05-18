ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволила снизить число ЧС

22:27
  • четверг
  • 18 мая 2023

Она была создана три года назад

Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволила по сравнению с прошлым годом на треть снизить число чрезвычайных ситуаций. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Она была создана три года назад, и сейчас к ней подключаются всё больше поставщиков данных. Это позволяет оперативнее принимать решения по ремонту или замене оборудования. Также речь шла о подготовке энергосистем страны к новому отопительному сезону. Общий объем средств на эти цели - более 1 триллиона рублей. На особом контроле - новые регионы.

Обсудили на совещании и законопроект о сохранности музейных собраний. Он позволит повысить защиту культурного наследия страны. Еще одна важная тема - поддержка аэропортов на юге и в центре России, которые не работают из-за ограничений на полеты.

"Сегодня выделим почти 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В прошлом году на такие же цели было направлено около 7 млрд рублей. Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры. Изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%. Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие", - сказал премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Аварийная служба
Аварийная служба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.