Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволила снизить число ЧС

Она была создана три года назад

Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволила по сравнению с прошлым годом на треть снизить число чрезвычайных ситуаций. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Она была создана три года назад, и сейчас к ней подключаются всё больше поставщиков данных. Это позволяет оперативнее принимать решения по ремонту или замене оборудования. Также речь шла о подготовке энергосистем страны к новому отопительному сезону. Общий объем средств на эти цели - более 1 триллиона рублей. На особом контроле - новые регионы.

Обсудили на совещании и законопроект о сохранности музейных собраний. Он позволит повысить защиту культурного наследия страны. Еще одна важная тема - поддержка аэропортов на юге и в центре России, которые не работают из-за ограничений на полеты.

"Сегодня выделим почти 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. В прошлом году на такие же цели было направлено около 7 млрд рублей. Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры. Изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%. Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие", - сказал премьер.

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