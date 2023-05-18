Артиллеристы отражают контрнаступление ВСУ в зоне СВО

Осколочно-фугасными и высокоточными снарядами накрывают квадраты

Две ярких вспышки на земле - это значит, российские ракеты обошли украинскую ПВО и поразили цели. Власти Одессы сообщают минимум о пяти мощных взрывах. Подтверждено, что они прогремели на предприятиях, где хранили и ремонтировали военную технику. Еще один объект - в районе аэродрома "Школьный", там производят ударные беспилотники. В ангаре вспыхнул пожар. Несколько часов продолжалась детонация боеприпасов под Николаевом и Кировоградом. Уничтожены крупные склады и арсеналы с боевой техникой. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и еще нескольких областях.

"Сегодня в течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий", - сообщили в Минобороны России.

В Артемовске штурмовые отряды продолжают выдавливать противника на запад - за ВСУ остаются небольшие участки на выезде из города в сторону Хромово и Ивановского. Застройка закончилась - отступать можно только в поле.

Киев продолжает стягивать к Артемовску силы, в том числе хорошо подготовленных военных: разведчиков, десантников, боевиков из нацбатальонов и иностранных наемников.

Артиллеристы отражают контрнаступление ВСУ из установок "Мста-Б" в районе Клещиевки - к юго-западу от Артемовска. Осколочно-фугасными и высокоточными снарядами накрывают квадраты, где замечены группы противника. В ходе боя расчеты - на прямой связи с операторами беспилотных летательных аппаратов. Те корректируют огонь. Только за сутки общие потери противника здесь составило около 200 человек.

Вдоль линии соприкосновения по живой силе и технике противника наносят удары штурмовики Су-25. Экипажи работают парами, пуски ракет производят с малых высот. Сразу после залпа пилоты делают резкий маневр и выбрасывают тепловые ловушки, чтобы уйти от удара зенитчиков ВСУ.

Сразу несколько целей выявила разведка группировки "Запад". Это склады боеприпасов в Берестовом и Кисловке Харьковской области и вражеский минометный расчет в районе Синьковки. Цели уничтожают из артиллерийских орудий.

Опытные офицеры сейчас готовят контрактников на полигонах Западного военного округа. Как проходит обучение, лично проверил министр обороны Сергей Шойгу. У военных - интенсивные занятия по тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке. Дальше военнослужащих-контрактников ждет боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направят к местам постоянной дислокации.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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