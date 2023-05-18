В Сеченовском университете создали роговицу на основе коллагена

Исследования показали, что она значительно превосходит зарубежные аналоги

Искусственная роговица с прозрачностью 80-90%. Отлично пропускает свет. Она пока еще не предназначена для имплантации человеку. Но готов прототип, созданный учеными Сеченовского университета.

"Она должна быть прозрачной и выдерживать механические нагрузки, когда хирург ее пришивает. Я ее держу пинцетом - она не рвется и не лопается, это очень хорошо, дальше мы ее прошиваем хирургической иглой, тестируем, насколько она механически устойчива к прошиванию", - объяснил Артем Антошин, руководитель центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета.

Различными заболеваниями, связанными с поражением роговицы - передней, наиболее выпуклой и прозрачной части глаза - во всем мире страдают миллионы людей. Причины - генетика, травмы, инфекции. В особо тяжелых случаях происходит полная потеря зрения. Сейчас офтальмологи эту проблему решают с помощью пересадки донорской роговицы. Но с такими материалами всегда большие сложности.

"Спрос превышает значительно предложение. Один из шестидесяти, из семидесяти человек получает должное лечение в виде пересадки, остальные ждут, могут и не дождаться", - продолжает Антошин.

И уже много лет ученые стараются найти альтернативу донорской роговице. Идеальный во всех отношениях имплантат никому в мире разработать пока не удалось. Очень важно - из какого он материала. Существующие сейчас варианты - синтетические. А в Сеченовском университете считают, что искусственная роговица должна быть максимально биосовместима с тканями человека. И поэтому используют коллаген - они создали на его основе матрицу нового поколения.

"Мы выделяем его из крупного рогатого скота. Из связок. В связках коллаген самый чистый, самый безопасный. Мы очищаем его от лишних продуктов, от жиров, от углеводов, получаем чистый белок - коллаген, дальше из него мы уже собираем эту роговицу. Коллаген у нас и у животных один и тот же, на него не возникает патологической реакции какой-то, иммунной реакции", - уточняет Антошин.

После установки такого имплантата, уверены исследователи, он будет рассасываться и легко замещаться собственными тканями человека. Уже сейчас характеристики созданной ими искусственной роговицы подходят для разного вида операций. Пилотные начнут делать животным в самое ближайшее время.

"Роговица - это проблема не только человека, но и домашних животных. И сейчас у нас есть договоренность с несколькими центрами Российской Федерации о проведении таких уже операций на домашних животных", - указал Петр Тимашев, директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета.

Технологию, безусловно, еще будут совершенствовать. Но что важно - она не требует сверхдорогого оборудования, и у нее достаточно простые компоненты.

"Она очень энергоэффективна, не дорогая, собирается полностью из отечественных материалов, половина печатается на 3D-принтере, а результат - уникальные механические свойства, которые мы получаем", - заключил Тимашев.

И главная задача теперь - как можно быстрее доказать безопасность и эффективность этой технологии, перейти к клиническим исследованиям, а потом и к практике.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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