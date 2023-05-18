НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

Альянс займется этим на саммите в Вильнюсе

Североатлантический альянс планирует принять на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пояснил политик, сделать это планируется для полного перевооружения украинской армии по западному образцу вместо устаревших советских образцов, сообщает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявлял, что 2% национального ВВП — это "абсолютный минимум" того, что каждый из членов НАТО должен тратить на оборону. Политик поприветствовал решение ФРГ направить на оборонные расходы 100 млрд евро, заявив, что Берлин идет в верном направлении.

Эстония между тем потребовала конкретных шагов по присоединению Украины к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Парламент прибалтийского государства счел, что вступление Украины в альянс – единственный путь к обеспечению основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

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