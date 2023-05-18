Пентагон ошибся с оценкой поставленного Киеву оружия на 3 млрд долларов

Это даст США возможность отправить на Украину дополнительную партию

Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники примерно на 3 млрд долларов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

Эта ошибка произошла при присвоении более высокой стоимости вооружению, которое было взято из американских запасов и затем отправлено на Украину, утверждают собеседники агентства.

Конгресс будет проинформирован о случившемся, а "найденные" 3 млрд долларов можно будет использовать для дополнительных поставок вооружений Киеву, отмечает Reuters.

В феврале помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер от имени американской администрации выразила мнение, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Уолландер признала, что до сих пор украинские власти "не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний, хотя "это очень хорошая мысль".

В Москве ранее предупреждали западных союзников Киева, что любое оружие и военная техника, которую отправляют на Украину другие страны, становятся законными мишенями для ударов российских военных.

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