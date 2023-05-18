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Два человека погибли в Белгородской области при обстреле ВСУ

20:20
  • четверг
  • 18 мая 2023

Украина продолжает атаки на мирное население

В селе Нижнее Березово Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека в результате очередного обстрела российской территории украинской армией. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, еще одного жителя села в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Накануне Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. Один из снарядов разорвался на остановке общественного транспорта в Петровском районе. В результате прямого попадания частично разрушено здание магазина. Осколками повреждены многоквартирный дом и храм. Погибли пять человек.

Глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов отмечал, что страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений. При этом используются все методы, "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сел нашей страны".

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