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В Москве отвергли риск заражения птичьим гриппом через продукты

20:48
  • четверг
  • 18 мая 2023

Случаи заболевания выявили в дикой среде

Рисков распространения гриппа птиц через продукты в Москве не существует. Такое заявление сделали в четверг, 18 мая, в столичном комитете ветеринарии.
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Специалисты комитета пояснили, что заболевание гриппом было обнаружено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства — мясо птицы и яйца, сообщает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что если вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, это может привести к новой пандемии.

Эксперт подчеркнул, что "мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку" и подготовиться к такому сценарию, поскольку есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию.

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