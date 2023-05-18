В Москве отвергли риск заражения птичьим гриппом через продукты

Случаи заболевания выявили в дикой среде

Рисков распространения гриппа птиц через продукты в Москве не существует. Такое заявление сделали в четверг, 18 мая, в столичном комитете ветеринарии.

Специалисты комитета пояснили, что заболевание гриппом было обнаружено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства — мясо птицы и яйца, сообщает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что если вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, это может привести к новой пандемии.

Эксперт подчеркнул, что "мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку" и подготовиться к такому сценарию, поскольку есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию.

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