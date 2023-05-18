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Надаль впервые за 18 лет пропустит "Роллан Гаррос"

21:22
  • четверг
  • 18 мая 2023

Испанец побеждал на Открытом чемпионате Франции 14 раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил журналистам, что впервые за 18 лет полностью пропустит Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос".

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"Не я принимал решение, так решило мое тело. Следующий год, вероятно, будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться", - приводит слова спортсмена "Би-би-си".

"Ролан Гаррос" - один из четырех турниров серии "Большого шлема". Надаль выигрывал его 14 раз, в том числе в прошлом году. Всего на счету испанца 22 титула "Большого шлема".

Открытый чемпионат Франции 2023 года пройдет с 28 мая по 11 июня.

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
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