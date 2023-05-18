Надаль впервые за 18 лет пропустит "Роллан Гаррос"

Испанец побеждал на Открытом чемпионате Франции 14 раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил журналистам, что впервые за 18 лет полностью пропустит Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос".

"Не я принимал решение, так решило мое тело. Следующий год, вероятно, будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться", - приводит слова спортсмена "Би-би-си".

"Ролан Гаррос" - один из четырех турниров серии "Большого шлема". Надаль выигрывал его 14 раз, в том числе в прошлом году. Всего на счету испанца 22 титула "Большого шлема".

Открытый чемпионат Франции 2023 года пройдет с 28 мая по 11 июня.

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