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Россия ответила на решение Франции объявить голодомор геноцидом украинцев

20:58
  • четверг
  • 18 мая 2023

Это попытка исказить историю

Посольство России во Франции выразило сожаление в связи с принятием верхней палатой французского парламента резолюции с призывом к правительству республики признать голод на Украине в начале 1930-х годов (голодомор) "геноцидом украинского населения".

В дипмиссии отметили, что Сенат Франции последовал чужому дурному примеру "в попытках переписать историю и использовать события прошлого в гнусных политических целях в контексте ведущейся Западом против России гибридной войны".

Голод в 1930-х годах в СССР унес жизни миллионов советских граждан, не только украинцев, подчеркнули дипломаты в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Еще в 2022 году на Западе начали продвигать тезис о том, что голодомор в СССР в 1930-е годы являлся геноцидом украинского народа. Резолюции такого содержания приняли германский бундестаг и Европарламент.

После того, как Комитет по международным делам Сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной "геноцидом", российское посольство в Соединенных Штатах обвинило Вашингтон в тиражировании русофобских инициатив из политических соображений.

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