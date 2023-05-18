США подтвердили соблюдение Москвой ограничений по ДСНВ

Россия приостановила участие в договоре

Администрация Соединенных Штатов считает, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в четверг? 18 мая, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Чиновник выразил сожаление в связи с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ, назвав его непродуманным.

При этом Пател подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему соблюдает положения ДСНВ и призывает к этому Москву, сообщает ТАСС.

Из-за недружественных шагов Вашингтона Москва приостановила свое участие в ДСНВ. Президент России Владимир Путин отмечал, что в настоящее время речь о полном выходе из договора не идет.

При этом в апреле Москва в надлежащем порядке направила уведомление Соединенным Штатам о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, который проводился на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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