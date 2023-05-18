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Грузия не поверила в отказ в членстве в ЕС из-за авиасообщения с Россией

21:38
  • четверг
  • 18 мая 2023

В Тбилиси призвали не связывать эти два вопроса

Восстановление прямого авиасообщения с Россией вряд ли может негативно отразиться на вопросе получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Такое мнение в четверг, 18 мая, озвучил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

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Политик подчеркнул, что со статусом кандидата в члены ЕС связаны те 12 пунктов рекомендаций Еврокомиссии, которые уже были определены и которые Грузия выполняет, сообщает "Интерфакс".

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее призвал Грузию поддерживать санкции против России в сфере авиасообщения и не пускать российские самолеты на свою территорию. Однако чиновник не делал заявлений относительно того, как скажется возобновление прямых рейсов между Россией и Грузией на перспективах Грузии вступить в ЕС.

В Госдепартаменте заявляли, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран.

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