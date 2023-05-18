В Конгресс США внесен законопроект о выходе из ДСНВ

Москва приостановила участие в этом договоре

Группа сенаторов от Республиканской партии внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, предполагающий выход Соединенных Штатов из Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

Как заявил сенатор Джим Риш (Айдахо), "решение администрации Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности". При этом у Китая, по мнению конгрессмена, появились возможности наращивать свой ядерный потенциал.

Авторы законопроекта призывают готовиться "к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками — Китаем и Россией".

Для этого предлагается аннулировать ДСНВ, а в будущих договоренностях такого рода прописывать все виды ядерного оружия и учитывать Китай, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Вашингтон открыто декларирует цель нанесения "стратегического поражения" России и предпринимает многочисленные враждебные шаги, идущие в этом направлении. В таких условиях говорить о скором возобновлении диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности не приходится.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением ДСНВ, поскольку это крайне важно для всего мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"