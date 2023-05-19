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Военный эксперт Коротченко рассказал, когда ждать контрнаступления Киева

08:20
  • пятница
  • 19 мая 2023

Украина сосредотачивает силы и перевооружеются

Украина просит оружие, но способна ли она накопить реальные силы для начала обещанного контрнаступления? Едины ли страны "семёрки" в своих подходах к конфликту или между ними есть разногласия? И насколько серьёзен призыв Киссинджера принять Украину в НАТО?
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В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Они сосредотачивают силы. И перевооружаются. Как только, по мнению Зеленского и его ближайшего окружения из числа военных, шанс на успех в контрнаступлении будет реальный – с их точки зрения – они пойдут вперед. Здесь сомневаться не приходится. Другое дело, что Зеленский использует этот временной отрезок, чтобы лоббировать поставки все новых систем оружия", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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