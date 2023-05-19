Подхалим и клоун: тайные высказывания европейских политиков друг о друге

Журналисты слили в прессу отзывы Макрона о Борисе Джонсоне

В Японии G7 демонстрирует единство клуба избранных. За кулисами этих встреч куда веселее. Что говорят за спиной друг о друге мировые лидеры?

В Британии обсуждают радиоинтервью Гуто Харри, который входил в пресс-службу Бориса Джонсона. И поведал, как премьер-министр отзывался об Эммануэле Макроне: "На нашей утренней встрече с небольшой бандой он начал яростную атаку на Эммануэля Макрона, по сути, говорил: "Он - слово из четырёх букв, которое начинается с буквы "си", он чудак, он путинский подхалим, нам нужно наброситься на него".

Джонсон прибавил ещё пару крепких слов, которые законодательно запрещены на федеральных телеканалах. Премьеру не нравилось ни общение Макрона с Путиным, ни его позиция по украинским беженцам. Впрочем, журналисты уже давно слили в прессу отзывы Макрона о Борисе Джонсоне: "Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна".

Клоунов с той поры только прибавилось. Триумфальный заезд главного украинского героя в Евросоюз толкнул в объятия Зеленского ведущих европейских политиков. Журналисты, освещавшие эту поездку, по-своему оценили триумф: "Президент Зеленский и его цирк отправились в турне по Европе!"

Украинский посол в Париже разобиделся до того, что потребовал извинений перед президентом и народом Украины, заявив, что его страна борется в том числе и за возможность наслаждаться лёгкостью бытия для французов. Журналисты отвечать не стали, показав, что и на цирк, и на посла им плевать с высокой колокольни.

Украинские дипломаты вообще знают толк и в выпадах, в том, кто на кого должен обижаться. Помните украинского посла Мельника в Берлине, который назвал Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой"? Канцлер не только не обиделся, но взахлеб дружит с начальником Мельника Зеленским.

Вот уж кто никогда не делал реверансов и плевал на этикет. Дональд Трамп щедро рассыпает уничижительные эпитеты в адрес оппонентов. И даже тех, с кем хочет поладить. Товарища Ким Чен Ына называл коротышкой с ракетой. Не удивительно, что поладить с Северной Кореей так и не сумел. А обида украинского посла на слова о приезде цирка Зеленского - это просто смешно. Комик должен развлекать людей. Только бесплатно шапито не гастролирует.

Самое интересное всегда происходит за кулисами. А на публике - там в действительности всё не так, как на самом деле.

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