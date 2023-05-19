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Российские "Торнадо-С уничтожают объекты ВСУ

09:03
  • пятница
  • 19 мая 2023

Для точности ударов применяется отечественная система спутниковой навигации

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", с помощью которых наши бойцы уничтожают объекты националистов.
Минобороны показало боевую работу установок "Мста-Б"

На этот раз целью стало место сосредоточения военной техники и боеприпасов для снабжения группировки радикалов. Дальность поражения целей расчётами "Торнадо-С" достигает 120 километров, для точности ударов применяется отечественная система спутниковой навигации.

Выпустив ракеты, артиллеристы уходят на новые позиции, не позволяя националистам себя обнаружить и нанести ответные удары. Уже через несколько минут наши бойцы вновь готовы открыть огонь.

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