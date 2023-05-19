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Спас жизни сослуживцев: представлены новые герои СВО

08:41
  • пятница
  • 19 мая 2023

Мужество проявили рядовой Денис Шептунов и рядовой Артём Черкасов

Новые данные о подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Артиллерийский расчёт под командованием рядового Дениса Шептунова прикрывал огнём продвижение российских подразделений. Прицельными выстрелами наши военнослужащие уничтожили боевую машину, два внедорожника и большое количество неонацистов.

Группа рядового Артёма Черкасова в ходе боёв за стратегически важный рубеж попала под мощный обстрел с позиций националистов. Артём, умело маневрируя, спас жизни сослуживцев и не допустил попадания снарядов ВСУ по нашей артиллерийской установке. Грамотные действия рядового Черкасова позволили нанести противнику существенный урон и вынудить его отступить.

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