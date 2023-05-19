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Небензя назвал истинную цель Запада по отношению к Украине

08:33
  • пятница
  • 19 мая 2023

Страну используют как полигон

Россия оставляет за собой право принимать любые меры для нейтрализации угрозы со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, которое было созвано по инициативе Москвы и посвящено поставкам западного оружия киевскому режиму.
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Небензя подчеркнул, что истинная цель так называемого коллективного Запада - нанесение стратегического поражения нашей стране. Только на словах речь идёт о гуманитарных ценностях, а на деле Украину превращают в полигон.

На расконсервацию военных заводов по производству снарядов ЕС готов направить полтора миллиарда евро. Ещё на 3,5 миллиарда планируют пополнить пресловутый Европейский фонд развития, который, как отметил Небензя, впору переименовать в фонд войны.

"Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности – используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение". В основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила", - заявил Небензя.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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