ЗРК Patriot потерял все ракеты при попытке перехватить "Кинжал" в небе над Киевом

Залп обошелся почти в 100 миллионов долларов

Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" в небе над Киевом. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. Залп обошелся в 96 миллионов долларов.

Издание отмечает, что Patriot оставили для защиты Киева от российских ударов по критически важной инфраструктуре. Из-за низкой мобильности ЗРК невозможно перенести ближе к фронту.

Ранее о том, что ракета "Кинжал" в ночь на 16 мая уничтожила зенитный комплекс Patriot в Киеве, сообщала газета "Известия". При попытке отражения удара украинская ПВО израсходовала несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS, NASAMS и С-300.

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