ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЗРК Patriot потерял все ракеты при попытке перехватить "Кинжал" в небе над Киевом

08:13
  • пятница
  • 19 мая 2023

Залп обошелся почти в 100 миллионов долларов

Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" в небе над Киевом. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. Залп обошелся в 96 миллионов долларов.

Издание отмечает, что Patriot оставили для защиты Киева от российских ударов по критически важной инфраструктуре. Из-за низкой мобильности ЗРК невозможно перенести ближе к фронту.

Ранее о том, что ракета "Кинжал" в ночь на 16 мая уничтожила зенитный комплекс Patriot в Киеве, сообщала газета "Известия". При попытке отражения удара украинская ПВО израсходовала несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS, NASAMS и С-300.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ракетный комплекс Patriot армии США
Ракетный комплекс Patriot армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.