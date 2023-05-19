ЗРК Patriot потерял все ракеты при попытке перехватить "Кинжал" в небе над Киевом

Залп обошелся почти в 100 миллионов долларов
Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" в небе над Киевом. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. Залп обошелся в 96 миллионов долларов.
Издание отмечает, что Patriot оставили для защиты Киева от российских ударов по критически важной инфраструктуре. Из-за низкой мобильности ЗРК невозможно перенести ближе к фронту.
Ранее о том, что ракета "Кинжал" в ночь на 16 мая уничтожила зенитный комплекс Patriot в Киеве, сообщала газета "Известия". При попытке отражения удара украинская ПВО израсходовала несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS, NASAMS и С-300.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"