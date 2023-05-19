ВС России сорвали атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Противник понес потери в живой силе и технике

Попытка ВСУ атаковать соледаро-артемовском направлении сорвана российскими военными. Разбита украинская ротная тактическая группа, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России "Юг" Вадим Астафьев.

"На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы", - приводит слова Астафьева РИА Новости.

Отмечается, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Кроме того, расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" ЮВО уничтожили 10 единиц техники и 155-миллиметровое самоходное орудие в районе населенного пункта Горняк.

А на марьинском оперативном направлении атаковали российские подразделения. Части мотострелкового соединения ЮВО уничтожили пять артиллерийских орудий, три огневые позиции минометов и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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