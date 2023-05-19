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Собянин рассказал о создании трехдверной версии поезда "Иволга"

08:30
  • пятница
  • 19 мая 2023

Их запустят на МЦД-4

В конце 2023 – начале 2024 года на МЦД-4 появятся поезда "Иволга 4.0". Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что по МЦД 1 и 2 уже курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда "Иволга", созданные специально для наземного метро. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолжится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4.

"В 2022-2025 годах планируется закупить 95 поездов "Иволга". Да и сама "Иволга" продолжает меняться. На заводе в Твери уже приступили к созданию новейшей модели - "Иволга 4.0", - написал Собянин.

Главным отличием обновленных поездов станет наличие третьей двери в промежуточных вагонах, что сделает посадку на поезд и выход из него быстрее и удобнее. "Иволга 4.0" сохранит плавный и бесшумный ход, в поездах предусмотрены места для детских колясок, яркая подсветка в утренние часы и спокойная - в вечернее время, а также бесплатный Wi-Fi. В сборке поездов используются преимущественно отечественные детали и оборудование.

Ожидается, что подвижной состав на МЦД-4 будет полностью обновлен за полтора года. Однако власти постараются сделать это раньше, добавил Собянин.

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